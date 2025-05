Veganz-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insidertrade

Am 23.05.2025 wurden bei Veganz Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die BaFin wurde am 28.05.2025 über die Transaktion informiert. Am 23.05.2025 dampfte Brachmüller, Anja, Vorstand, sein Depot um 2.800 Aktien ein. Brachmüller, Anja erhielt 13,45 EUR je Anteilsschein. Die Veganz-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 12,10 Prozent auf 13,45 EUR.

Mit einem Wert von 13,10 EUR bewegte sich die Veganz-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Am Markt ist Veganz aktuell 18,18 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 1.377.198 Aktien frei am Markt gehandelt.

Davor tätigte Brachmüller, Anja am 23.05.2025 ein Eigengeschäft. Bei einem Kurs von 13,35 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 375 Veganz-Aktien ein.

