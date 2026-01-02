DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.757 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Venezolaner feiern in Madrid Gefangennahme Maduros

03.01.26 17:59 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien im Exil lebende Venezolaner haben die Gefangennahme des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Madrid gefeiert. Spanische Medien schätzten ihre Zahl auf mehrere Hundert, die Freudengesänge anstimmten und zusammen das Vaterunser beteten, wie im Fernsehen zu sehen war. Viele Menschen auf dem berühmten Platz Puerta del Sol weinten vor Glück und lagen sich in den Armen.

Einige der Venezolaner äußerten sich in Interviews mit dem staatlichen spanischen TV-Sender RTVE aber auch besorgt, weil völlig unklar sei, wie es nun in dem südamerikanischen Land weitergehen könne. "Zwischen Euphorie und Vorsicht", beschrieb eine Frau ihre Reaktion. Viele äußerten auch Angst um Angehörige in der Heimat.

In Spanien leben nach Angaben von RTVE fast eine halbe Million Venezolaner. Die meisten haben ihre Heimat wegen der autoritären Führung in Caracas und der prekären wirtschaftlichen und sozialen Lage verlassen.

Auf der Kanareninsel Teneriffa gab es hingegen eine kleine Kundgebung von Anhängern Maduros und seiner Regierung. Sie hielten ein Transparent mit der Aufschrift "Yankees raus aus Venezuela und der Karibik" in die Höhe./ro/DP/he