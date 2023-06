Veräußerung: PSI Software-Führungskraft liquidiert Anteile

PSI Software meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 01.06.2023. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.06.2023. Schrimpf, Dr. Harald, Vorstand bei PSI Software, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 01.06.2023 1.000 Aktien zu jeweils 33,70 EUR los. Die PSI Software-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,25 EUR.

Die PSI Software-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,20Prozent auf 33,65 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 20 PSI Software-Aktien den Besitzer. Am Markt ist PSI Software aktuell 526,59 Mio. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 15.488.029 Papiere.

Bereits am 01.06.2023 hatte Schrimpf, Dr. Harald einen Trade getätigt. Um 500 Anteile für einen Preis von jeweils 34,00 EUR strich Schrimpf, Dr. Harald das eigene Portfolio zusammen.

Redaktion finanzen.net