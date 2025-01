VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie reagiert am Freitagvormittag positiv

VERBIO Vereinigte BioEnergie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 8,60 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 8,60 EUR zu. Bei 8,60 EUR markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,41 EUR. Der Tagesumsatz der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie belief sich zuletzt auf 34.021 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie mit einem Kursplus von 172,02 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 EUR am 16.01.2025. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 3,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,133 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,67 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich VERBIO Vereinigte BioEnergie zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 358,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 488,13 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie ein EPS in Höhe von 0,567 EUR in den Büchern stehen haben wird.

