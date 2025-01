VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie zeigt sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Im XETRA-Handel gewannen die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 8,60 EUR. Bei 8,80 EUR erreichte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 255.223 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 171,86 Prozent könnte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 8,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie liegt somit 3,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,133 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 17,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 12.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VERBIO Vereinigte BioEnergie ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VERBIO Vereinigte BioEnergie in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 358,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 488,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 12.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2025 0,567 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

