Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon knickt am Dienstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Verizon. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 7,4 Prozent auf 31,47 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 7,4 Prozent auf 31,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 31,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,50 USD. Zuletzt wechselten 130.442 Verizon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,16 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 38,50 Prozent niedriger. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 0,49 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 1,35 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 32.912,00 USD, gegenüber 33.554,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,91 Prozent präsentiert.

Die Verizon-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2023 4,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

