Optimismus in New York: Dow Jones klettert schlussendlich

Dow Jones-Performance

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel

Schlussendlich legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,35 Prozent auf 40.669,36 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15,408 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,725 Prozent schwächer bei 40.233,98 Punkten, nach 40.527,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 39.745,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40.777,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, mit 41.583,90 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, den Wert von 44.882,13 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der Dow Jones 37.815,92 Punkte auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,06 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45.054,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 2,58 Prozent auf 44,06 USD), McDonalds (+ 1,64 Prozent auf 319,65 USD), Sherwin-Williams (+ 1,38 Prozent auf 352,92 USD), Walmart (+ 1,26 Prozent auf 97,25 USD) und Visa (+ 1,17 Prozent auf 345,50 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Chevron (-2,33 Prozent auf 136,06 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 56,40 USD), Amazon (-1,58 Prozent auf 184,42 USD), Honeywell (-0,47 Prozent auf 210,50 USD) und Goldman Sachs (-0,25 Prozent auf 547,55 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 57.809.833 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,786 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net