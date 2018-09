Spanische Caixabank will alle Anteile an Ölkonzern Repsol verkaufen

Das habe der Repsol -Verwaltungsrat im Einklang mit der Unternehmensstrategie entschieden, teilte die Bank mit Sitz in Barcelona und Valencia am Donnerstagabend mit. Derzeit hält Caixa 9,36 Prozent der Anteile, bis zum Ende des ersten Quartals 2019 sollen die insgesamt gut 149 Millionen Aktien in zwei Schritten verkauft werden. Für knapp die Hälfte der Papiere hat die Bank bereits Abmachungen über Finanzinstrumente getroffen, der Rest soll über die Börse verkauft werden. Mit dem aktuellen Aktienkurs hat der Caixa-Anteil derzeit einen Wert von rund 2,5 Milliarden Euro.

BARCELONA (dpa-AFX)

