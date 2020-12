Vivendi-Aktie höher: Vivendi verkauft für 3 Milliarden Euro weitere 10 Prozent an UMG an Tencent-Konsortium

Verkauft wird die Beteiligung für 3 Milliarden Euro, denn die Vereinbarung nimmt einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 30 Milliarden Euro für 100 Prozent des Grundkapitals von UMG an, wie das französische Medienkonglomerat Vivendi mitteilte.

Vor einem Jahr hatte Vivendi den Verkauf der ersten 10 Prozent an UMG zum selben Preis an das Tencent-Konsortium angekündigt, in dem auch die Tencent Music Entertainment Group vertreten ist.

Den Erlös aus den beiden Beteiligungsverkäufen will Vivendi zum Abbau von Schulden sowie zur Finanzierung von Aktienrückkäufen und Akquisitionen verwenden.

Vivendi teilte weiter mit, dass der Konzern weitere Minderheitsbeteiligungen an UMG abstoßen will. UMG soll spätestens 2022 an die Börse gehen.

Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Halbjahr 2021 geplant.

In Paris geht es für das Vivendi-Papier zeitweise um 0,73 Prozent aufwärts auf 26,16 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images