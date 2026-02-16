DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 -1,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.717 -0,8%Euro1,1843 -0,1%Öl68,23 -0,5%Gold4.890 -2,1%
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn

17.02.26 06:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Autofahrer müssen in dieser Woche in manchen Regionen Deutschlands mit Behinderungen rechnen. Grund ist eine "Streikwoche" der Gewerkschaft Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Autobahn GmbH des Bundes. Von Aktionen betroffen sein sollen auch Tunnel, wie zum Beispiel der Elbtunnel in Hamburg.

Die Gewerkschaft sprach von einem "inakzeptablen" Verhandlungsstand in der Tarifrunde. "Wenn die Autobahn GmbH ein Signal braucht, damit sich die Verhandlungen konstruktiv entwickeln können, dann soll sie es bekommen", sagte Verhandlungsführer Oliver Bandosz. Unvermeidliche Einschränkungen lägen damit klar in der Verantwortung der Arbeitgeberseite.

Die Autobahn GmbH des Bundes betonte in einer Mitteilung: "Der Betrieb der Infrastruktur sowie die Mobilität auf Deutschlands Autobahnen werden sichergestellt." Das Unternehmen habe bereits vor der Tarifauseinandersetzung Notdienstvereinbarungen geschlossen.

Diese stellten sicher, "dass die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt und zum Beispiel vollständige Tunnelsperrungen vermieden werden". Besonders sensible Bereiche der kritischen Infrastruktur, darunter Tunnelanlagen und Verkehrsleitzentralen, blieben "in jedem Fall einsatzbereit"./hoe/DP/zb