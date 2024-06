Verluste in Zürich: SMI zum Start in der Verlustzone

Marktbericht

SMI-Handel am Morgen.

Am Dienstag sinkt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 12.109,46 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,398 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 12.104,21 Punkte an der Kurstafel, nach 12.157,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12.093,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12.109,46 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 11.931,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, stand der SMI bei 11.637,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 11.221,22 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,41 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12.295,18 Punkten. Bei 11.064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 509,50 CHF), Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 113,50 CHF), Nestlé (+ 0,08) Prozent auf 94,76 CHF), Zurich Insurance (+ 0,02 Prozent auf 487,30 CHF) und Roche (-0,08 Prozent auf 255,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,74 Prozent auf 138,05 CHF), Partners Group (-1,45 Prozent auf 1.154,00 CHF), Sonova (-1,13 Prozent auf 270,10 CHF), Alcon (-1,06 Prozent auf 79,94 CHF) und Logitech (-0,85 Prozent auf 86,64 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 200.428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,449 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net