DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.408 -3,1%Euro1,1806 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
IQM kündigt Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp. an - Konkurrenz für D-Wave-Aktie & Co.? IQM kündigt Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp. an - Konkurrenz für D-Wave-Aktie & Co.?
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vermittler Oman über Gespräche zwischen USA und Iran: Frieden ist nah

27.02.26 22:17 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran macht der Außenminister des Vermittlers Oman, Badr al-Bussaidi, Hoffnung auf eine baldige Einigung. "Der Frieden ist zum Greifen nah", schrieb er nach einem Treffen mit US-Vizepräsident JD Vance auf X. Er freue sich auf "weitere und entscheidende" Fortschritte in den kommenden Tagen.

Wer­bung

Al-Bussaidi zufolge informierte er Vance über Details der Verhandlungen. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen./ngu/DP/he