Vermögensverwalter-Kolumne

Nebenwerte - das unterschätzte Rückgrat der deutschen Börse

16.06.25 09:09 Uhr

In der Vergangenheit galten deutsche Nebenwerte - also die Unternehmen im MDAX und SDAX - als heimliche Stars der Börse. Historisch betrachtet haben sie den DAX übertroffen. Doch in den letzten Jahren gerieten sie ins Straucheln. Nun erleben Nebenwerte ein Comeback.

