Veröffentlichung von US-BIP und Ausgaben/Einkommen für Oktober verschoben

20.11.25 17:51 Uhr

Von Matt Grossman

DOW JONES--Zwei ursprünglich für die nächste Woche geplante Veröffentlichungen von US-Wirtschaftsdaten sind infolge des Shutdown verschoben worden. Wie das zum Handelsministerium gehörende Bureau of Economic Analysis (BEA) mitteilte, wird die ursprünglich für den 26. November geplante zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ebenfalls verzögern werden sich die Oktober-Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben, die ursprünglich ebenfalls für den 26. November vorgesehen waren.

Das BEA machte keine Angaben darüber, wann die verschobenen Berichte stattdessen veröffentlicht werden sollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)