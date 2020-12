Roche erhält FDA-Notfallzulassung für Sars-CoV-2-Antikörpertest

Der semi-quantitative Bluttest kann Roche zufolge die Menge an Antikörpern bei Menschen messen, die dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt waren.

Laut Roche weist der Test spezifisch Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein nach, welches das Ziel vieler in Entwicklung befindlicher Covid-19-Impfstoffe ist.

Roche wird in der kommenden Woche mit dem Versand des Elecsys-Tests beginnen. Die Laboratory Corp. of America werde das erste Labor sein, das diese Testoption in den USA anbietet.

NEW YORK (Dow Jones)

