Knorr-Bremse rüstet wieder ICE für Siemens Mobility aus

Wie der MDAX -Konzern aus München mitteilte, umfasst der Vertrag Brems- und Einstiegssysteme mit einem Gesamtauftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem gebe es eine Option auf die Ausstattung von 60 weiteren Zügen.

Bereits 2015 hatte Knorr-Bremse 17 auf der Velaro-Plattform von Siemens Mobility basierende Highspeedzüge, die in Deutschland als ICE betrieben werden, ausgerüstet. Die neuen ICE sollen im Fernverkehr unter anderem zwischen Köln und Frankfurt sowie München und Berlin zum Einsatz kommen. Daneben werden sie in den Niederlanden und in Belgien zugelassen.

