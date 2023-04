Activision Blizzard im Fokus von Kartellwächtern wegen E-Sports-Ligen - Activision Blizzard-Aktie nachbörslich unbeeindruckt

Die Kartellwächter gehen gegen den Branchenriesen Activision Blizzard mit dem Vorwurf vor, er habe in zwei seiner E-Sports-Ligen Einkommen der Spieler unrechtmäßig eingeschränkt. Das Ministerium veröffentlichte am Montag eine Klageschrift und eine vorgeschlagene Einigung mit Zugeständnissen des Konzerns, die noch vom Gericht abgesegnet werden muss.

Das Justizministerium nahm zwei von Activision Blizzard betriebene E-Sports-Ligen ins Visier, und zwar für die Spiele "Overwatch" und "Call of Duty". Durch die faktische Einschränkung der Vergütung pro Team sei der Wettbewerb beeinträchtigt worden. Activision Blizzard habe sich in der Einigung bereit erklärt, die Praxis zu beenden. Der Konzern betonte in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, die 2021 auf Druck der Wettbewerbshüter ausgesetzten Einkommensdeals seien aus seiner Sicht rechtens gewesen.

Die Aktie von Activision Blizzard zeigt sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel bei 85,35 US-Dollar nahezu unverändert.

WASHINGTON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Activision Blizzard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Activision Blizzard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Activision Blizzard Inc.

Bildquellen: Eric Broder Van Dyke / Shutterstock, Pavel Kapysh / Shutterstock.com