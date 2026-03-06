Virtuix A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Virtuix A hat am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 1,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
