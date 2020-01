War der jüngste Ausverkauf ein Vorbote für eine nahende Korrektur?

• Anleger ließen sich von Coronavirus verschrecken• Aktienstratege rechnet mit großem Marktrückzug• Einbruch dürfte nur von kurzer Dauer sein

In den vergangenen Tagen hatten Börsianer einiges zu verdauen. Während das sich ausbreitende Coronavirus zu Wochenanfang die Aktienmärkte weltweit gen Süden schickte, hielt parallel auch die Bilanzsaison die Anleger auf Trab. Positive wie negative Meldungen kamen dabei gleichermaßen vor - doch besonders der US-Technologiesektor löste mit starken Zahlen Euphorie aus. Unter anderem überraschte Apple mit einem neuen Rekord in der Bilanz. Doch zahlreiche Unternehmen warnten im selben Zuge auch vor wirtschaftlichen Auswirkungen durch das aus China stammende Virus.

Coronavirus löst Sellout aus

Betrachtet man die Charts wichtiger Indizes der Welt, ist der Rücksetzer kaum zu übersehen: Nachdem am Wochenende die Meldung zu der Ausbreitung des Virus kursierte, reagierten Anleger am 27. Januar konsequent mit einem Rückzug von den Börsen: Sowohl der DAX, der Dow Jones als auch der Nikkei gaben spürbar ab. So schloss der deutsche Leitindex den Montagshandel mit einem Verlust von 2,74 Prozent, das US-Börsenbarometer ging mit einem Abschlag von 1,57 Prozent aus dem Handel und in Tokio verlor der Leitindex 2,03 Prozent.

Bestimmte Branchen standen besonders auf der Abschussliste: Sowohl Airline- sowie Flughafen-Aktien als auch Kurse von zahlreichen Chipherstellern wurden wegen der Virussorgen deutlich ins Minus geschickt.

Vorübergehender Marktschreck oder Vorbote für Korrektur?

Der plötzliche Abverkauf am Montag sowie der träge Handel am Dienstag veranlassten einige Börsenexperten dazu, schwarzmalerische Äußerungen zu treffen. Gegenüber MarketWatch äußerte sich der Morgan Stanley Aktienstratege Michael Wilson: "Wir vermuten, dass die erste Korrektur seit Oktober begonnen hat", äußerte Wilson. Ähnlich äußerte sich auch Thomas Altmann, der für den Vermögensverwalter QC Partners tätig ist: Die Virussorgen hätten lediglich einen Stimmungsumschwung ausgelöst, der ohnehin fällig gewesen sei. Denn nachdem über so eine lange Dauer die Bullen herrschten, sei es nur ungewiss gewesen, welche negative Meldung Potenzial habe, eine Korrektur einzuläuten.

Doch seit Mittwoch sieht es schon wieder weniger grau aus an den Börsen. Am heimischen Aktienmarkt wurden kleine Aufschläge verbucht, aber auch der Nikkei wagte einen Stabilisierungsversuch. In den USA rückten immer mehr Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Fokus und verdrängten förmlich die Sorgen von konjunkturellen Auswirkungen durch den Coronavirus: Die wichtigsten Indizes begaben sich auf Erholungskurs.

Nach Erholung - kommt da noch was?

War es das nun schon und sind alle Sorgen an den Börsen eingepreist? Der Morgan Stanley-Experte zeigte sich zumindest bereits schon am Montag nicht von einem langfristigen Stimmungswechsel bzw. Korrektur überzeugt: "Aber beim S&P 500 wird sie auf 5% oder weniger begrenzt sein, da die Liquidität weiterhin reichlich vorhanden ist", schwächte Wilson seine Aussage gegenüber MarketWatch unmittelbar ab. Ob diese Einschätzung auf diese zwei Tage beschränkt war, lässt sich jedoch bezweifeln. Möglich ist also durchaus, dass die an Fahrt gewinnende Berichtsaison dem Coronavirus gerade die Show stiehlt. Zumindest könnte spätestens zu einem Zeitpunkt, an dem sich ökonomische Folgen bemerkbar machen, die Abwärtsbewegung wiedereinsetzen.

Sogar Unternehmen wie Apple und Starbucks warnten Anleger vor den Folgen für das Geschäft. Nun bleibt also abzuwarten, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Kommt es zu längerfristigen Ausfällen, Produktionsstopps oder Lieferungsschwierigkeiten infolge des Virus, könnte sich das durchaus bald negativ bemerkbar machen. Wie es jedoch mit dem Erreger weitergeht und welchen Einfluss das noch auf die Aktienmärkte haben wird, steht in den Sternen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com, Who is Danny / Shutterstock.com