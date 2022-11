Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagmittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr sprang die Visa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 210,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 210,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 210,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.240 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 214,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 168,00 EUR am 02.12.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 25,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,93 USD gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.787,00 USD – ein Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 6.559,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,32 USD je Visa-Aktie.

