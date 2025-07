Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 355,55 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 355,55 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 356,36 USD zu. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 354,00 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 354,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 130.496 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 5,61 Prozent Luft nach oben. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 40,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 387,25 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,59 Mrd. USD – ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,33 USD je Aktie.

