Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 355,46 USD an der Tafel.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 355,46 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 358,32 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 355,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 358,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131.040 Visa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 254,51 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 39,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,59 Mrd. USD – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingefahren

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen