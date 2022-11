Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 200,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 200,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,00 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 90 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 214,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,71 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 168,00 EUR am 02.12.2021. Mit einem Kursverlust von 19,23 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,62 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.559,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Visa am 02.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,32 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

