Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 312,97 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 312,97 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 312,22 USD aus. Bei 315,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 155.625 Stück.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 321,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 2,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 23,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 348,50 USD aus.

Am 29.10.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,27 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,61 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,20 USD im Jahr 2025 aus.

