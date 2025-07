Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 358,32 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 358,32 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 357,48 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 359,00 USD. Zuletzt wurden via New York 165.100 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 387,25 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,33 USD je Visa-Aktie.

