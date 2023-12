Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Mittwochnachmittag zu

06.12.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 255,49 USD.

Die Visa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 255,49 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 256,78 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 115.376 Visa-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2023 auf bis zu 257,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 202,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 20,88 Prozent Luft nach unten. Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.609,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD in den Büchern standen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,89 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start fester Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor einem Jahr verdient Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

