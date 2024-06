Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag

Blick auf Visa-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 277,34 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 277,34 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 278,06 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,71 USD. Bisher wurden heute 184.275 Visa-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Gewinne von 4,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2023 bei 221,38 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 25,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,95 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

