Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Visa-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 200,15 EUR ab. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,10 EUR nach. Bei 200,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 25 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (213,75 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 6,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (168,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 19,14 Prozent sinken.

Visa veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.275,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.130,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Zweites Quartal 2022: In diese US-Aktien hat die UBS im vergangenen Jahresviertel investiert

Visa-Aktie dennoch leichter: Visa steigert Gewinn

Ausblick: Visa legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com