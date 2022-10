Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 192,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 191,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.607 Visa-Aktien.

Am 22.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 214,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 11,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 13,10 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.275,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 6.130,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Visa wird am 25.10.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 7,42 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

