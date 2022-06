Visa Aktie News: Visa tritt am Vormittag auf der Stelle

Im Frankfurt-Handel kam die Visa-Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 180,98 EUR. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 181,22 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 180,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,22 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58 Stück gehandelt.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 213,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,11 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,38 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.189,00 USD im Vergleich zu 5.729,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Visa am 26.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,39 USD je Aktie belaufen.

