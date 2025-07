Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 347,24 USD.

Das Papier von Visa befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 347,24 USD ab. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 347,24 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 349,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 497.293 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Bei einem Wert von 252,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 37,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,33 Prozent auf 9,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.07.2026 dürfte Visa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen