Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Visa-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 266,68 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 266,68 USD an der Tafel. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,33 USD aus. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 265,80 USD. Bei 267,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 134.393 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. 9,10 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 17,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie aus.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,90 Mrd. USD gegenüber 8,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

