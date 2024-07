Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf rotem Terrain

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 265,57 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 265,57 USD. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 265,57 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 267,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 151.676 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 290,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,68 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,27 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,00 USD für die Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 8,78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7,99 Mrd. USD umsetzen können.

Die Visa-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

