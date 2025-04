Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 333,00 USD.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 333,00 USD ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 331,43 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 333,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 89.892 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 366,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,07 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 31,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 393,00 USD für die Visa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 30.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,33 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Am 28.04.2026 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

