Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Nachmittag ab

27.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 329,20 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 329,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 328,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 330,00 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 195.911 Aktien. Bei einem Wert von 331,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2025). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 30,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 348,50 USD. Visa veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 9,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Visa am 30.01.2025 vorlegen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,20 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone Handel in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

