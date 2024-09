Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 276,75 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 276,75 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 277,36 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,91 USD. Zuletzt wechselten via New York 202.245 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 293,07 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 5,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 227,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 17,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2023 mit 1,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 318,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Apple- und Öl-Aktien rausgeworfen: So sieht das Portfolio von Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2024 aus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt am Mittag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht