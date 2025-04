Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa fällt am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 341,02 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 341,02 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 331,00 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 334,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.432 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 366,53 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 393,00 USD.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 9,51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,63 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,29 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

