Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 361,12 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 361,12 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 361,75 USD zu. Bei 360,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 86.522 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 369,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Mit einem Kursverlust von 30,01 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 387,25 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,33 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 9,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

