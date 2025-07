Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 351,05 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 351,05 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 352,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 347,68 USD. Bei 348,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 212.381 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (254,51 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,50 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,42 USD je Visa-Aktie belaufen.

