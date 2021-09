Vitesco erwartet 2021 wesentliche Umsatzbelastung durch Chipkrise

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Autozulieferer Vitesco rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit deutlichen Umsatzbelastungen durch die Chipkrise. "Das macht für uns schon einen wesentlichen Betrag am Umsatz 2021 aus", sagte Vorstandschef Andreas Wolf der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. "Der Chip-Engpass hat die guten Perspektiven für die ganze Branche massiv eingebremst." Statt zweistellig werde der globale Automarkt in diesem Jahr nur noch einstellig zulegen.

Bei den Chipengpässen zeichneten sich noch zwei bis drei schwierige Monate ab. "Vielleicht gibt es bis Anfang 2022 eine leichte Entspannung, weil Chiphersteller ihre Kapazitäten ausbauen. Das heißt aber nicht, dass wir dann den Normalzustand erreicht haben", sagte Wolf. Vitesco ist die frühere Antriebssparte con Conti, das ausgegliederte Unternehmen gibt am Donnerstag den 16.September sein Debüt an der Frankfurter Börse.

