Im Bann der Neuinfektionen - Dow Jones weitet Verluste aus

Der Dow Jones stieg mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 25.641,69 Punkte in den Freitagshandel ein. Danach schreitet er weiter auf rotes Terrain vor - zuletzt wies er Abgaben in Höhe von 2,29 Prozent auf 25.155,80 Zähler aus.

Am Vortag hatte eine Lockung der Bankenregulierung gemäß Volcker Rule für kräftige Aufschläge der Branchenwerte gesorgt, im Sog ging es dann auch für den Gesamtmarkt nach oben. Doch am Freitag kehren die alten Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle zurück, der Bankensektor wird diesmal eher zum Belastungsfaktor durch die Folgerungen des Bankenstresstests.

Durchwachsene Daten - Rekord bei Techindex dahin

Der technologielastige Auswahl-Index der Nasdaq-Börse hatte noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet. Da hatten noch die Hoffnungen angetrieben, dass das Tal für die Weltkonjunktur angesichts umfangreicher Hilfspakete und zunehmender Lockerungen virusbedingter Beschränkungen in den einzelnen Ländern nicht ganz so tief werden wird. Inzwischen jedoch ist die Furcht vor einer zweiten Virus-Welle wieder präsenter. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staate rasant nach oben geschnellt. Die Johns-Hopkins-Universität meldete am Donnerstag rund 40 000 neue Fälle.

Eine Reihe von US-Bundesstaaten wie Arizona, Texas, South Carolina und Florida verzeichnen Zuwächse der Neuinfektionen von über 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Texas hat bereits Pläne zum Zurückfahren der Stillstände und behördlichen Auflagen verschoben. In einigen Bundesstaaten wurden sogar neue Auflagen erlassen. Andere Staaten in den USA lockern die Auflagen dagegen weiter und bewegen sich in Richtung einer Normalisierung des öffentlichen Lebens.

Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda sieht eine wachsende Gefahr für eine nicht ganz so rasante Erholung der US-Wirtschaft, wie sie durch die bisherigen Wirtschaftsdaten nach den allmählichen Lockerungen signalisiert worden war. Insbesondere neue, zumindest regionale Lockdowns könnten eine v-förmige Erholung ausbremsen. Just aktuell etwa ordnete der Gouverneur von Texas wegen der Corona-Gefahren die Schließung von Kneipen an.

Konjunkturseitig waren die Daten durchwachsen. Zwar erholten sich die Konsumausgaben im Mai kräftig, aber dennoch nicht ganz so deutlich wie erwartet. Zudem enttäuschte auch das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima für den Monat Juni etwas.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Patrick Poend / Shutterstock.com, Ioana Davies (Drutu) / Shutterstock.com