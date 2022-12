Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St bricht am Mittag ein

Das Papier von Volkswagen (VW) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 7,0 Prozent auf 158,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,15 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.589 Volkswagen (VW) St-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2022 (152,15 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie 3,98 Prozent sinken.

Am 28.10.2022 legte Volkswagen (VW) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) St-Gewinn in Höhe von 33,11 EUR je Aktie aus.

