Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 139,26 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,06 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 286.738 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,64 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,34 EUR fest.

