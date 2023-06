Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 119,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,08 EUR. Bisher wurden heute 38.759 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,86 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 164,09 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 8,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 76.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

