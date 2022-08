Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 145,34 EUR. Bei 145,40 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.021 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,55 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,07 EUR.

Am 28.07.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

