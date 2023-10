Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 105,64 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 105,64 EUR. Bei 105,52 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.989 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 37,24 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 1,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 154,27 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie verliert: VW stellt ehemaligen Rivian- und Tesla-Manager für Cariad ein

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Volkswagen (VW) vz-Investment eingefahren