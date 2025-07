Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 90,66 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,66 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.578 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,97 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,77 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,60 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,56 Mrd. EUR – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 18,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

