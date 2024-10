Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93,52 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 93,52 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,54 EUR. Bei 92,92 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 93,18 EUR. Zuletzt wechselten 19.724 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 37,51 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,20 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,21 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

