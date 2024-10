Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 92,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 92,26 EUR zu. Bei 92,90 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 509.372 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 87,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 4,92 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,10 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,40 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

