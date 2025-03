Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 102,65 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 102,65 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,55 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.446 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 25,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,18 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,60 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 87,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

